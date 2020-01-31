В Україні виявили десятки тисяч юросіб та ФОПів без керівників і видів діяльності

Про це свідчать дані дослідження YouControl, інформує БІЗНЕС.

Аналітики системи YouControl виявили, що на сьогоднішній день у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) існують записи про близько 66 тисяч ФОПів, у яких не вказано вид діяльності (КВЕД). І ще 99 тисяч юридичних осіб не зареєстрували одне або кілька ключових даних: ПІБ керівника, власника та/або КВЕД.

Цікавою особливістю таких компаній є давній термін існування і юридичний статус “не перебуває в процесі припинення, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне”.

Олександр Рябець, голова правління в Спілки юристів Одеської області, генеральний партнер в Legal Partner пояснив, що в 2003 році був прийнятий закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців і громадських формувань", відповідно до якого державні реєстратори повинні були протягом 2004-2005 років провести заміну старих свідоцтв на нові ‒ єдиного зразка. Однак багато підприємців не звернулися для заміни. І вже з 2012 року відповідна комісія Міністерства юстиції проводила інвентаризацію.

Всі юридичні особи та фізичні особи-підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, зобов'язані були подати державному реєстратору реєстраційну картку для включення відомостей про них до ЄДР. Всі, хто цього не зробив, отримали запис: "свідоцтво про державну реєстрацію недійсне", так як у них залишалось свідоцтво старого зразка. У той же час формулювання "не перебуває у процесі припинення" залишилося, адже рішення про ліквідацію або реорганізацію в цьому підприємстві не приймалося.

У YouControl наголошують, якщо за стільки років контрагент не зміг оновити про себе дані в ЄДР, варто задуматися про перспективи співпраці з ним.

"Якщо ми бачимо таке досьє, потрібно розуміти, що підприємство або приватний підприємець мають право діяти ‒ укладати угоди, платити податки. Вони створювалися за старим законодавством, яке було чинне на той період. Звичайно, з цим абзацом багато юристів можуть зі мною посперечатися, тому що це вже дискусійне питання для обговорення в наукових юридичних колах, ‒ коментує Олександр Рябець. ‒ Інше питання: чи варто співпрацювати з цим підприємством? Особисто я б цього не рекомендував. Цілком можливо, що у цього контрагента можуть з'явитися зобов'язання щодо податків і зборів тощо. Найчастіше, реально працюючі підприємства не мають такого запису. Не виключено, якщо до Вас звернулися саме такі контрагенти, це можуть бути шахраї, які використовують документи і печатку підприємства. А тут вже можуть бути не тільки фінансові втрати, але і увага з боку правоохоронних органів".

Аналітики YouControl інтегрували ці фактори в експрес-аналіз, котрий одразу при відкритті досьє компанії чи ФОП сповіщатиме користувачів про відсутність керівника, власника чи КВЕДУ.

Нагадаємо, YouControl запустила безкоштовний моніторинг компаній і ФОП.

Довідка: YouControl — аналітична система на основі відкритих даних, що з понад 60 джерел формує повне досьє на кожну компанію України, відстежує зміни та візуалізує зв’язки. Унікальна технологія YouControl дозволяє за хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію, ФОП або фізичну особу.