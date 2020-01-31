Дубілет знайшов в уряді місце для "інвестнянь"

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет знайшов у будівлі уряду перукарню, де планує розташувати кабінет UkraineInvest, з так званими "інвестиційними нянями".
Про це Дубілет повідомив у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.
"У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня. У кімнаті, що звільнюється, влаштовуємо 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні", — написав міністр.
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Він назвав це рішення "маленьким кроком, щоб в нашому житті стало трохи менше совка".
Дубілета також поваідомив, що у Кабміні проаназілують, наскільки державні органи ефективно використовують площу. А виявлену вільну площу він пропонує передати на приватизацію або здавати в оренду через Prozorro.Продажі.
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- Засновник UFuture Василь Хмельницький закликав владу не ігнорувати запити внутрішніх інвесторів.
- В Офісі із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest розраховують на збільшення чисельності персональних менеджерів — "інвестиційних нянь".