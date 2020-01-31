Акції Полтавського ГЗК арештували через справу Жеваго

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає БІЗНЕС

Ferrexpo AG оскаржила це рішення суду і поінформувала, що арешт не впливає на володіння акціями, але забороняє їхню передачу.

Група вважає, що це обмеження є тимчасовим і пов'язане з розслідуванням стосовно ексгендиректора Ferrexpo Костянтина Жеваго, що стосуються збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит", яким Жеваго володів до 2015 року.

Компанія заявляє, що її діяльність продовжується в звичайному режимі.

"Крім того, Ferrexpo AG не має наміру і ніколи не збиралася передавати свою частку в FPM (Полтавський ГЗК)", – сказано в пресрелізі.

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