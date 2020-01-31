Акції Полтавського ГЗК арештували через справу Жеваго

Український суд "заморозив" 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК), які належать швейцарській Ferrexpo AG.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає БІЗНЕС
Ferrexpo AG оскаржила це рішення суду і поінформувала, що арешт не впливає на володіння акціями, але забороняє їхню передачу.
Група вважає, що це обмеження є тимчасовим і пов'язане з розслідуванням стосовно ексгендиректора Ferrexpo Костянтина Жеваго, що стосуються збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит", яким Жеваго володів до 2015 року.
Компанія заявляє, що її діяльність продовжується в звичайному режимі.
"Крім того, Ferrexpo AG не має наміру і ніколи не збиралася передавати свою частку в FPM (Полтавський ГЗК)", – сказано в пресрелізі.
Нагадаємо:
- У липні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Також у рамках розслідування двох кримінальних провадженнях було повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.
- 27 вересня ДБР заочно вручило Костянтину Жеваго підозру в причетності до розкрадання коштів баку "Фінанси і кредит" на суму 2,5 млрд грн.
- 3 жовтня в Нацбанку повідомили, що Шевченківський райсуд Києва стягнув 1,5 млрд грн з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго на користь регулятора.
- 9 жовтня у ДБР повідомили про оголошення Костянтина Жеваго у національний розшук, а також про намір оголосити його у міжнародний розшук.
- 16 жовтня Жеваго відреагував на оголошення його у розшук.