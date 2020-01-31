ЄБА виступає проти обмеження експорту електрики

Європейська бізнес асоціація (ЄBA) звернулася до НКРЕКП з проханням не ухвалювати зміни до Кодексу систем передачі, в частині введення тарифу на передачу під час експорту електроенергії, оскільки це суперечить європейській практиці і законодавству.

Про це йдеться в листі ЄBA, інформує БІЗНЕС.

В Асоціації наголошують, що в країнах Євросоюзу відсутня плата за передачу під час експорту еклетроенергіі. Також цей такий платіж суперечить законодавству ЄС і закону України "Про ринок електричної енергії", який вимагає відповідності правовій практиці країн ЄС.

В ЄБА попереджають, що рішення Комітету матиме негативний вплив на українських виробників електроенергії та вугілля. Зокрема, воно призведе до накладення додаткового платежу за передачу в розмірі 155,4 грн/МВт і 10,23 грн/МВт на експортний продукт. Це зробить неконкурентоспроможною українську електроенергію. Крім того, відсутність експорту зумовить скорочення видобутку вугілля на 3 млн т/рік.

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"З огляду на вищесказане, просимо вас не ухвалювати проєкт постанови", – йдеться в листі.

Проєкт змін до Кодексу системи передачі, ініційований НКРЕКП, передбачає поширення плати Оператору системи передачі, функцію якого виконує НЕК "Укренерго", на експортерів електроенергії.

Це питання розглядалося на засіданні АМКУ 30 січня, проте його результати наразі невідомі. НКРЕКП почала обговорення цієї теми на засіданні 28 січня, планує продовжити 31 січня.

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