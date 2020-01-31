Київський пологовий будинок "Лелека" став першим в Україні госпітальним закладом, акредитованим міжнародною комісією JCI

Акредитація JCI вважається золотою медаллю в галузі охорони здоров’я по всьому світу. Так, в Таїланді аналогічну відзнаку мають 66 закладів, в Туреччині — 50, в Ізраїлі — 37. Всього Joint Commission International співпраціює з організаціями охорони здоров’я у понад 100 країнах, де відповідну акредитацію мають більш ніж 22000 медичних закладів.

Пологовий будинок "Лелека" став першим в Україні госпітальним закладом, який пройшов аналогічну процедуру акредитації.

"У своєму інтерв’ю БІЗНЕСу три роки тому я наголошував на тому, що "Лелека" готується до сертифікації JCI і намагається дотриматися всіх вимог надскладної процедури. І я задоволений, що сьогодні можу сказати — ми виконали всі свої обіцянки", — розповів генеральний директор пологового будинку "Лелека" Валерій Зукін.

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Міжнародні правила JCI адаптовані до національних стандартів системи охорони здоров’я з огляду на специфіку різних культур та ментальностей. Ці правила розроблялись міжнародною робочою групою і постійно оновлюються, стаючи з кожним роком все сладнішими. На сьогодні вони складються більше 200 стандартів. На відповідність цим показникам оцінюють:

- якість медичної допомоги;

- безпеку пацієнтів;

- постійне вдосконалення медичного закладу.

"Рішення про сертифікацію JCI змусило персонал змінити філософію, відношення до процесу надання медичної допомоги, до пацієнтів. На все, що відбувається в нашій клініці, персонал дивиться очима пацієнтів. Наш пріоритет — пацієнторієнтованість", — наголошує головний лікар "Лелеки" Дмитро Шадлун.

Порівнюючи відмінності між загальнопоширеними міжнародними стандартами ISO, JCI і акредитацію Міністерства охорони здоров’я, головний менеджер системи якості лікарні Людмила Сідельник зазначає: "Є різниця в деталях критеріїв оцінювання результативності та вимірювання. Та, можливо, в кількості стандартів, вимірювальних інструментів". Проте отримати міжнародне визнання без локальної сертифікації неможливо. Тому перш ніж подаватись на JCI, пологовий будинок "Лелека" в 2018 році акредитувався в МОЗ.

Серед переваг для пацієнтів закладу, що отримав сертифікат JCI:

гарантія повної безпеки

впевненість у тому, що якість медичної допомоги відповідає найсуворішим міжнародним стандартам

використання сучасних методів лікування

інфекційна безпека та її контроль

чітка система менеджменту та запобігання ризикам

безпечна система зберігання медикаментів

ефективне управління інформацією

постійне вдосконалення якості медичної допомоги та обслуговування

високі вимоги до кваліфікації лікарів та медичного персоналу

дотримання вимог до безпеки будівлі та медичного обладнання

інформаційна та освітня підтримка

пожежна безпека.

Акредитація JCI — процес не статичний. Вдосконалення медзакладу, його послуг та процесів має відбуватись регулярно. Тому фахівці Joint Commission International перевіряють дотримання якості, що підтверджена їхнім сертифікатом, кожні три роки. Нема вдосконалення — нема JCI. Якщо медичний заклад дбає про репутацію, він має підтверджувати найвищий рівень послуг та допомоги, яку надає. Для багатьох клінік в світі сертифікат JCI став золотим стандартом. Відтепер серед них — і київський пологовий будинок "Лелека".

Довідка: Joint Commission International — некомерційна організація зі штаб-квартирою в США, діяльність якої направлена на поліпшення якості і безпеки в області медицини. Система оцінювання JCI включає 197 основних і 368 загальних стандартів, а також 1032 додаткових показників. Понад 20000 медзакладів в США і близько 300 закладів по всьому світу сертифіковані JCI.