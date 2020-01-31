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Українці можуть розмитнити авто онлайн

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На сайті "Єдине вікно" Державної митної служби (ДМС) з'явилася можливість розмитнення легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, у режимі онлайн.

Сервіс доступний в новому розділі — "Ввезення легкового автомобіля", інформує БІЗНЕС.

"Даний розділ призначений для самостійного декларування громадянами легкових автомобілів, які ввозяться або ввезені ними на митну територію України і підлягають випуску в режим вільного використання",  — зазначили в ДМС.

Для роботи з цим сервісом, потрібно зайти в особистий кабінет. Там можна створити декларацію, попередню або основну, після чого з'явиться можливість відстежувати її поточний статус.

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Крім того, користувач має можливість отримувати повідомлення при оформленні та отримати оформлену митну декларацію або картку відмови в цифровому вигляді.

Нагадаємо, 12 вересня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 2132 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов на авторинку", яким пропонується скасувати акциз на ввезення транспортних засобів в Україну.

Державна митна служба онлайн-розмитнення авто