Українці можуть розмитнити авто онлайн

Сервіс доступний в новому розділі — "Ввезення легкового автомобіля", інформує БІЗНЕС.

"Даний розділ призначений для самостійного декларування громадянами легкових автомобілів, які ввозяться або ввезені ними на митну територію України і підлягають випуску в режим вільного використання", — зазначили в ДМС.

Для роботи з цим сервісом, потрібно зайти в особистий кабінет. Там можна створити декларацію, попередню або основну, після чого з'явиться можливість відстежувати її поточний статус.

Читайте також: Неконтрольований імпорт автохлама фактично знищив ринок нових авто — глава Федерації автопрому

Крім того, користувач має можливість отримувати повідомлення при оформленні та отримати оформлену митну декларацію або картку відмови в цифровому вигляді.

Нагадаємо, 12 вересня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 2132 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов на авторинку", яким пропонується скасувати акциз на ввезення транспортних засобів в Україну.