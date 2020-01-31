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Безос за 15 хвилин збагатився на $13 млрд

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Засновник Amazon Джефф Безос збільшив свої статки на $13,2 млрд за 15 хвилин завдяки різкому стрибку акцій компанії.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, що 30 січня акції Amazon на Постмаркет зросли на 12%, до $2,1 тис. (згодом курс трохи скоректувався).
Це сталося після того, як компанія випустила звіт про прибуток за четвертий квартал.

Згідно з ним, доходи компанії перевершили прогнози аналітиків. Зокрема, прибуток на акцію склав $6,47 замість очікуваних $4,11.

Таким чином, статки Безоса, якому належить 12% Amazon, зросли до приблизно $129,5 млрд, а ринкова капіталізація компанії збільшилася на $90 млрд і перевищила $1 трлн.

 Нагадаємо:

  • Згідно з рейтингом мільярдерів журналу Forbes, засновник Amazon Джефф Безос поступився першим місцем у рейтингу президенту модного дому Louis Vuitton французу Бернару Арно.
  • Чистий прибуток Amazon за останні три місяці 2019 року зріс до $3,3 млрд при виручці в $87,4 млрд. 
Amazon Джефф Безос акції Amazon