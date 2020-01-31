НБУ виграв ще один суд у справі про націоналізацію "ПриватБанку"

Третій апеляційний суд визнав ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" пов'язаною з "ПриватБанком" особою напередодні його націоналізації.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України з посиланням на рішення суду від 29 січня, інформує БІЗНЕС.
Зазначається, що суд відмовив ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" у задоволенні позову, в якому компанія просила визнати протиправним та скасувати рішення НБУ про визначення її пов’язаною з "ПриватБанком" особою напередодні його націоналізації.
"13 грудня 2016 року Комісія НБУ з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням № 105 визначила ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" пов’язаною особою. Не погодившись із зазначеним рішенням ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" оскаржило його у Дніпропетровському окружному адміністративному суді. 28 жовтня 2019 року суд повністю задовольнив позов компанії.
Натомість судом апеляційної інстанції зазначене рішення суду першої інстанції було скасоване, задоволено апеляційну скаргу Національного банку, а у задоволенні позову ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" відмовлено повністю", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- 28 листопада уряд став власником "ПриватБанку".
- 9 грудня прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін зробить все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію "Приватбанку".
- 16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня в розгляді касаційної скарги Нацбанку, Мінфіну та "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.