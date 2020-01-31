Я оголосив війну корупціонерам у владі…

Віталій Ільченко

Потоп в Ocean Plaza: чи можна…

Андрій Мірошник

Альтернативні джерела фінансування як інструмент розвитку…

Ярослав Цвіркун

Електромобiлi та їх зарядка

Олег Диващук

Відголосок Давосу: Як зробити Україну "полігоном"…

Вадим Непосєдов

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Авто з Америки змiнюють авторинок

Олег Диващук

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Автомобілізація знову на порядку денному

Олег Диващук

31
Пт., січ.
24 Нові матеріали

НБУ виграв ще один суд у справі про націоналізацію "ПриватБанку"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Третій апеляційний суд визнав ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" пов'язаною з "ПриватБанком" особою напередодні його націоналізації.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України з посиланням на рішення суду від 29 січня, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що суд відмовив ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" у задоволенні позову, в якому компанія просила визнати протиправним та скасувати рішення НБУ про визначення її пов’язаною з "ПриватБанком" особою напередодні його націоналізації.

"13 грудня 2016 року Комісія НБУ з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням № 105 визначила ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" пов’язаною особою. Не погодившись із зазначеним рішенням ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" оскаржило його у Дніпропетровському окружному адміністративному суді. 28 жовтня 2019 року суд повністю задовольнив позов компанії.

Натомість судом апеляційної інстанції зазначене рішення суду першої інстанції було скасоване, задоволено апеляційну скаргу Національного банку, а у задоволенні позову ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" відмовлено повністю", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • 28 листопада уряд став власником "ПриватБанку".
  • 9 грудня прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін зробить все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію "Приватбанку".
  • 16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня в розгляді касаційної скарги Нацбанку, Мінфіну та "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.
Приватбанк НБУ