Офіси Google в Китаї закриють через коронавірус

Google закриває у Китаї свої офіси через поширення коронавірусу пневмонії.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на BBC.
Окрім цього, Google закликав своїх співробітників якнайшвидше виїхати з Китаю, а тих, хто планував поїздки туди найближчим часом, утриматись від них.
Попри заборону на території КНР самої пошукової системи, в країні знаходиться чотири офіси корпорації, які займаються рекламним бізнесом.
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Раніше про необхідність уникати подорожей в Китай заявили у Facebook. Ця компанія стала першою великою корпорацією, яка заговорила про це.
Нагадаємо:
- У січні 2020 року низка світових автовиробників ухвалили рішення еввакуювати своїх працівників та їхні сім'ї з китайського міста Ухань, де ще в грудні 2019 року почав поширюватися смертельний коронавірус. Зокрема, йдеться про компанії PSA Group, Honda, Renault. Nissan також планує вивезти більшість співробітників і членів їх сімей з району Ухань. Американський офіс Volkswagen заявив, що стежить за ситуацією в Китаї і буде приймати рішення про поїздки в індивідуальному порядку.
- У Китаї через епідемію коронавірусу закриті фабрики з виробництва продукції компаній Samsung, Apple та інших виробників.