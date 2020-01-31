Офіси Google в Китаї закриють через коронавірус

Google закриває у Китаї свої офіси через поширення коронавірусу пневмонії.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на BBC.

Окрім цього, Google закликав своїх співробітників якнайшвидше виїхати з Китаю, а тих, хто планував поїздки туди найближчим часом, утриматись від них.

Попри заборону на території КНР самої пошукової системи, в країні знаходиться чотири офіси корпорації, які займаються рекламним бізнесом.

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Раніше про необхідність уникати подорожей в Китай заявили у Facebook. Ця компанія стала першою великою корпорацією, яка заговорила про це.

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