HILLFORT Business Mansion — відкриття року й ексклюзивний бізнес-центр нового формату

Незабаром у самому центрі Києва буде введено в експлуатацію новий бізнес-центр класу "А" — HILLFORT Business Mansion. Це бізнес-особняк в історичному і культурному серці міста, на вулиці Михайлівській, буквально в 100 метрах від Майдану Незалежності.

Ексклюзивний проєкт року став найкращим результатом творчої синергії іменитих дизайнерів, проєктувальників, концептологів і девелопера "НЕСТ". У пішохідній доступності — офіси провідних світових компаній, урядові будівлі, посольства, Головпоштамт, а крім того — історичні пам’ятники архітектури.

HILLFORT Business Mansion володіє розвиненою інфраструктурою та сучасними інженерними рішеннями, які відповідають критеріям бізнес-центру класу "А". Фасад виконаний з використанням бельгійської плитки й італійського керамограніту.

Понад 70% площі зовнішніх стін відведено під скління. Воно пропускає потужне природне освітлення, яке проникає в будівлю на глибину до 8 м завдяки великим вікнам SHUCO. Також у будівлі передбачені: сучасна система вентиляції, яка забезпечує найвищі чистоту і свіжість повітря в приміщеннях; автоматизовані системи управління кліматом; система охорони і контролю; чотири високошвидкісні ліфти KONE. Під бізнес-центром розташувався місткий паркінг на 93 машиномісця.

"Ми прагнемо створювати нове сприйняття офісного робочого процесу, формуючи особливий стиль життя. HILLFORT Business Mansion покликаний забезпечити максимальний рівень комфорту і задовольнити високі вимоги провідних світових компаній. Його унікальне розташування дозволяє багаторазово підвищити статусність кожного бренда, що працює в стінах бізнес-особняка. Без перебільшення, HILLFORT Business Mansion є справжньою окрасою міста й одним з найцікавіших проектів в старому центрі столиці", — наголошує Ілля Величко, комерційний директор компанії "НЕСТ".

Бізнес-центр складається з дев’ятиповерхового будинку площею 13 700 кв. м і охоронюваної території. Понад 8 500 кв. м відведено під офіси з відкритим плануванням, які орендарі можуть змінити під свої корпоративно-інтер’єрний стиль і вподобання. А на 6-му поверсі розташовується одна з головних "родзинок" бізнес-особняка — оглядова тераса площею 300 кв. м.

Орендувати приміщення в HILLFORT Business Mansion можна вже зараз. Компаніям-орендарям пропонуються вигідні умови прямої оренди на строк від 5 років і більше.

У грудні 2019 року на головній події року в сфері нерухомості, Всеукраїнській будівельній премії "lbuild 2019", ексклюзивний проект компанії "НЕСТ" високо оцінили експерти ринку та журі. HILLFORT Business Mansion став найкращим в номінації "Кращий проєкт реновації історичного середовища" в категорії "Відкриття року".

З детальнішою інформацією про HILLFORT Business Mansion можна ознайомитися на сайті http://www.nest.ua/hillfort