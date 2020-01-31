Шлях українського експорту — у новому випуску БІЗНЕСу

Вийшов друком перший у 2020 році випуск журналу "БІЗНЕС" під назвою "Шлях українського експорту".

У січневому номері редакція БІЗНЕСу шукала, що чи хто стоїть "за душею" вітчизняного експорту, відшукали кейси і чому до експорту робочих рук Україна додала експорт підприємців.

Зокрема, на сторінках свіжого випуску йдеться про наступне:

- експорт з вічно нерозкритим потенціалом;

- як збільшити та диверсифікувати український експорт;

- як в експорті зброї зростає тренд участі приватного бізнесу.

- чому Україні загрожує виключення зі світового клубу автовиробників.

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Крім того, у фокусі редакції опинилися цікаві та проривні кейси українських компаній, які доводять, що успіх можливий навіть за "турборежимного" падіння промвиробництва.

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