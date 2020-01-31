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Боротьба з незаконними АЗС: Гончарук заявляє про зниження ціна на дизпаливо

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У результаті боротьби з незаконними АЗС та окремих комунікацій з учасниками ринку за два місяці ціна на дизельне пальне у середньому знизилась на 2 гривні.

Про це прем'єрміністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

"Щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн на місяць. Більше того, за два місяці офіційні продажі пального збільшились на 6%, а це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачуються в бюджет", — заявив очільник уряду.

За його словами, спільно з правоохоронцями та органами контролю відпрацювали майже 4 тис. нелегальних АЗС по всій країні.

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"Частину закрили, інша частина – отримали ліцензії на офіційну роботу. В окремих областях, наприклад, в Луганській та Миколаївській обсяги продажі пального збільшились на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській – на 14%", – додав Гончарук.

"Ми знаємо про шляхи потрапляння нелегального палива на ринок. Ми бачимо всі зміни на ринку, тому закрити АЗС на одній вулиці і відкрити на сусідній – не вийде", – наголосив прем'єр.

Нагадаємо:

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