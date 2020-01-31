Боротьба з незаконними АЗС: Гончарук заявляє про зниження ціна на дизпаливо

У результаті боротьби з незаконними АЗС та окремих комунікацій з учасниками ринку за два місяці ціна на дизельне пальне у середньому знизилась на 2 гривні.
Про це прем'єрміністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.
"Щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн на місяць. Більше того, за два місяці офіційні продажі пального збільшились на 6%, а це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачуються в бюджет", — заявив очільник уряду.
За його словами, спільно з правоохоронцями та органами контролю відпрацювали майже 4 тис. нелегальних АЗС по всій країні.
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"Частину закрили, інша частина – отримали ліцензії на офіційну роботу. В окремих областях, наприклад, в Луганській та Миколаївській обсяги продажі пального збільшились на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській – на 14%", – додав Гончарук.
"Ми знаємо про шляхи потрапляння нелегального палива на ринок. Ми бачимо всі зміни на ринку, тому закрити АЗС на одній вулиці і відкрити на сусідній – не вийде", – наголосив прем'єр.
Нагадаємо:
- У жовтні 2019 року Міненерго ініціювало створення робочих груп у регіонах для перевірок і ліквідації незаконних АЗС.
- 10 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав "тіньові" АЗС у Рівненській області припинити незаконну діяльність.
- 24 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представникам нафторинку та закликав власників АЗС знизити ціни на бензин. Також він заявив про намір боротися з тіньовим ринком пального.
- 27 грудня уряд розпочав активну боротьбу з нелегальними АЗС.
- Станом на 6 січня в Україні вже прикрили 439 "чорних" АЗС