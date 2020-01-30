Зниження облікової ставки НБУ до 11 % – сигнал до запуску доступної іпотеки

Зниження облікової ставки на 2,5 % – до 11% є позитивною тенденцією для будівельного ринку та сигнал до запуску доступної іпотеки.

Таку думку висловив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, інформує БІЗНЕС.

На його думку, це зробить більш доступним фінансовий ресурс як для забудовників, так і для громадян. "Стимулюючою, можна вважати іпотечну ставку близько 8 %, тож Україні є ще над чим працювати. Приміром, у європейських країнах іпотека доступна від 1 до 5 %. Але зниження до 11 % – вже крута новина для бізнесу, за таких умов житлове будівництво може зрости на 30 – 40 %", – прогнозує Парцхаладзе.

Також позитивно оцінює зниження облікової ставки і засновниця Українського клубу нерухомості (URE Club) Ольга Соловей. Вона наголошує, що лише цього недостатньо для старту доступної іпотеки.

Вона звертає увагу, що потрібно вирішити низку питань, аби цей інструмент став більш масовим. "Перш за все, необхідно знизити вимоги до резервування банками коштів. Це дозволить вивільнити значний ресурс, який можна буде використати для кредитування. А також надати можливість брати в іпотеку об’єкти, що будуються", – зазначає експерт.

На думку Соловей, іпотека не запрацює без захисту прав кредиторів та інвесторів через закони та справедливу судову систему. Причому, може йтися і про не зовсім популярні кроки. Приміром, про законодавчу заборону набуття людиною права власності на іпотечну нерухомість до повної виплати кредиту.

Нагадаємо:

Правління Нацбанку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних з 31 січня 2020 року.

4 березня 2020 року відбудеться Перший іпотечний форум: "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки", на якому заплановано підписання меморандуму між Кабінетом міністрів України, Національним банком України та Конфедерацією будівельників України, що дасть можливість запустити доступне іпотечне кредитування вже цього року.