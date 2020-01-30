Нацбанк не очікує, що коронавірус "підірве" економічні показники України

Національний банку України (НБУ) не прогнозує впливу спалаху китайського коронавірусу на макроекономічні показники України у довгостроковій перспективі.

Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, інформує БІЗНЕС.

"Наразі нічого надзвичайного у порівнянні з попередніми епізодами не відбувається. Наразі вважається, що це не буде мати значного впливу на стандартні, довгострокові показники", — cказав Сологуб.

Водночас він зазначив, що епідемія вірусу негативно вплинула на боргові облігації країн, що розвиваються. При цьому акції фармацевтичних компаній зростають.

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Нагадаємо, в Мінекономіки заявили, що поширення коронавірусу суттєво не вплине на українську економіку.