Клуби спортивного покеру скаржаться на тиск правоохоронців

Про це заявили представники Клубу на пресконференції щодо незаконих обшуків та вилучень майна легальних покер-клубів, інформує БІЗНЕС.

За їх словами, до цього, у грудні-січні, також було зупинено роботу та вилучено обладнання ще в чотирьох клубах спортивного покеру в Луцьку, Кропивницькому та Херсоні. Суди вже вже винесли ухвали за вказаними фактами на користь клубів, а дії працівників поліції визнали незаконними.

Представники КСП нагадали, що ще у серпні 2018 року спортивний покер в Україні офіційно визнали видом спорту. А тому він не має підпадати під наказ глави МВС про припинення функціонування гральних закладів.

Відповідно до законодавства, спортивний покер — це інтелектуальна карточна гра, а не азартна, в якій гравці змагаються між собою за затвердженими в установленому порядком правилами, у вмінні, майстерності прораховувати різноманітні вірогідності та шанси збору виграшної комбінації, оцінювати тактику та стратегію гри противника; спортивний покер не передбачає сплату гравцем коштів як обов'язкову умову участі в грі, а також отримання виграшу/призу у будь-якому вигляді.

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"Тож стає питання — хто має відповідати за збитки, за припинення робочого процесу та тренування спортсменів? Чому органи після таких ситуацій дають в ЗМІ коментар, що вони викрили підпільні покер-клуби? А зрештою суд повертає все це майно, бо ніякої вини не знаходить", — заявила віцепрезидент ГО "Нікпокерспорт" Алла Шевчук.

У свою чергу, президент Всеукраїнської федерації спортивного покеру Сергій Єфименко пояснив, що призовий фонд під час покерних турнірів формується за рахунок учасників, як в багатьох інших видах спорту: великий теніс, боулінг, гольф тощо. Сам клуб заробляє не на програшах гравців, як в казино, а лише на оренді столів для гри та надані послуг з харчування, за аналогією з більярдним клубом.

"Ніхто в клубах спортивного покеру не грає з закладом за системою на гроші. Всі учасники гри в клубах спортивного покеру грають між собою без обов’язкової грошової ставки. Це вказано в усіх рішеннях суду. І що спортивній покер є змаганням між гравцями доведено не просто українськими судами, а міжнародною організацією інтелектуальних ігор", — наголосив Єфименко.

За його словами, обшуки та вилучення майна клубів проводилися працівниками ДРС без будь-яких супроводжуючих документів, а лише за "вказівкою керівництва", але якого саме і з яких причин, представникам Клубу досі не відомо.

У зв`язку з цим Федерація планує звернутися до депутатського корпусу та уряду, щоб через них зробити запити до Національної поліції, оскільки на її запити ніякої реакції немає. Також планується звернення щодо тиску на спортивний покер до Державного бюро дослідувань.

Зі свого боку, народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар`ян Заблодський наголосив, що виступає за закриття грального бізнесу в тому вигляді, в якому він існує сьогодні. Проте спортивний покер, на його думку, до цього процесу ніякого відношення не має.

"Правоохоронці перестаралися і перейшли до речей, яких не повинно було бути. Спортивний покер є чітко в списку спортивних ігор визнаних Міністерством молоді та спорту. Можна багато дискутувати чи покер є спортом, але є українське законодавство і правоохоронці не мали жодним чином заважити людям займатися саме цією грою. Я зареєструю поправки в редакції закону до першого читання, які будуть чітко казати, що якщо люди грають один з одним, то вони мають право робити це без отримання ліцензій", — зазначив нардеп.

Учасники пресконференції попереджають, що спорт, на який чиниться тиск, ніколи не буде розвиватися і не зацікавить інвесторів.

Вони додали, що головною причиною розголосу випадків тиску на покер-клуби став зрив міжнародного турніру Ukrainian poker open, що мав відбутися з 26 січня по 3 лютого. На турнір були запрошені учасники більш ніж з 20 країн світу. З огляду на обшуки ДСР, організатор відмовився його проводити. Збитки від зриву турніру організатору має відшкодувати Всеукраїнська федерація спортивного покеру.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що через провал закону про легалізацію грального бізнесу в Україні будуть закриті всі ігрові зали. Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив закрити всі гральні заклади в Україні.