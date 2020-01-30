В уряді пояснили, навіщо ФОПам підвищили ліміти доходу

Підвищення лімітів доходу ФОПів потрібно для того, щоб талановиті люди заробляли більше.

Про це на брифінгу заявив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС із посиланням на Аgropolit.

"Такий підхід, такі ринкові стосунки, трудові відносини потрібно масштабувати для того, щоб талановиті люди були більш успішні і могли собі заробляти більше грошей. Тому, я думаю, що важливо не зруйнувати цю систему, але податкова реформа потрібна і позиція Мінекономіки по податковій реформі включає в собі таку концепцію: ми маємо менше обкладати податками працю та інвестиції, і тоді компенсаторів шукати в обкладанні активів: землі, нерухомості тощо. Але це на рівні концепції, тому що на практичному рівні це означає, що податок на землю – місцевий, а на працю – податок на національному рівні", — пояснив Милованов.

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Також цей документ передбачає підняття лімітів річного доходу для фізичних осіб-підприємців: для 1-ї групи ліміт річного доходу підняли з 0,3 млн до 1 млн грн; для 2-ї групи – з 1,5 млн до 5 млн грн; для 3-ї групи – з 5 млн до 7 млн.