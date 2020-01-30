Уряд презентує програму доступних кредитів

Кабінет міністрів 3 лютого презентує державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.
У презентації візьмуть участь прем’єрміністр України Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, представники ключових державних банків України та провідних бізнес-асоціацій та бізнес-спільнот.
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Вони обговорять ключові умови державної програми, хто може взяти участь у ній, як та де отримати кредит, які механізми зниження ставки до 5, 7 або 9%.
Нагадаємо:
- 20 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала ініціативу направити 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні, а 21 січня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.
- Згідно з дослідженням НБУ, банки очікують рекордного зростання кредитування бізнесу і споживачів.
- Згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, в Україні 52% підприємців вважають, що кредитування — це досить дорого і складно.