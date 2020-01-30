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Tesla призупиняє роботу нового заводу в Шанхаї

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Американський виробник електромобілів Tesla тимчасово закриває завод в Шанхаї через поширення коронавірусу.

Про це заявив фінансовий директор компанії Зак Кірхорн, інформує БІЗНЕС із посиланням на TechCrunch.

За його словами, це може призвести до затримки випуску Model 3 і зниження прибутку компанії в першому кварталі поточного року.

"На даний момент ми очікуємо затримку [виробництва] на півтора тижні в Шанхаї, де виробляються Model 3, через вимогу уряду призупинити роботу заводу. Це може дещо вплинути на прибутковість за квартал, але досить обмежено, оскільки внесок прибутку від вироблених в Шанхаї Model 3 недостатньо великий", — сказав Кірхорн.

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Компанія продовжує стежити за тим, щоб коронавірус не призвів до перебоїв в ланцюжку поставок автомобілів, вироблених на заводі в Каліфорнії.

Нагадаємо: 

  • На початку січня 2020 року Ілон Маск відкрив новий завод Tesla у Шанхаї. Перші автомобілі, вироблені на цьому заводі, компанія поставляти ще в кінці 2019 року. Компанія планувала використовувати завод на території КНР для того, щоб закріпитися в Китаї, найбільшому в світі ринку електромобілів. 
  • Уряд Китаю заборонив місцевим компаніям працювати до 10 лютого через стрімке поширення коронавірусу. Зокрема, були закриті фабрики з виробництва продукції компаній Samsung, Apple, а також низка заводів та магазинів світових автовиробників, великих компаній.

 

Tesla коронавірус завод у Шанхаї