Tesla призупиняє роботу нового заводу в Шанхаї

Про це заявив фінансовий директор компанії Зак Кірхорн, інформує БІЗНЕС із посиланням на TechCrunch.

За його словами, це може призвести до затримки випуску Model 3 і зниження прибутку компанії в першому кварталі поточного року.

"На даний момент ми очікуємо затримку [виробництва] на півтора тижні в Шанхаї, де виробляються Model 3, через вимогу уряду призупинити роботу заводу. Це може дещо вплинути на прибутковість за квартал, але досить обмежено, оскільки внесок прибутку від вироблених в Шанхаї Model 3 недостатньо великий", — сказав Кірхорн.

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Компанія продовжує стежити за тим, щоб коронавірус не призвів до перебоїв в ланцюжку поставок автомобілів, вироблених на заводі в Каліфорнії.

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