Азербайджанська SOCAR планує взяти участь у приватизації ОПЗ

Азербайджанська нафтова компанія SOCAR може взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Про це у Facebook повідомив перший заступник директора заводу Микола Щуріков, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що 29 січня завод відвідали керівник Офісу президента України Андрій Богдан, заступник голови Фонду держмайна України Сергій Ігнатовський та представники нафтової компанії Азербайджану SOCAR. "В ході зустрічі були обговорені питання можливої участі азербайджанської компанії у майбутній приватизації Одеського припортового заводу", - написав Щуріков.

За його словами, гостей приємно вразили зовнішній вигляд та технічний стан підприємства.

Щуріков додав, що зустріч з керівництвом ОПЗ відбулася у рамках виконання доручень Президента України Володимира Зеленського щодо залучення інвестицій в країну.

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