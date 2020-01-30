Нацбанк різко знизив облікову ставку

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку одразу на 2,5 процентних пункти до 11% з 31 січня.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава Нацбанку Яків Смолій, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що регулятор продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання.

Так, у 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1% (з 9,8% у 2018 році) – найнижчого рівня за останні шість років.

"Уповільнення інфляції, за оцінкою НБУ, триває. Починаючи з січня і протягом більшої частини 2020 року, інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5 ± 1%, але прискориться в четвертому кварталі і складе 4,8% за підсумками року", — сказав Смолій.

Основними причинами тривалого уповільнення інфляції в НБУ називають ревальвацію гривні (зміцнення на 14,5% до долара в 2019 році), яка продовжить впливати на вартість імпортних товарів, а також локальної продукції з високою часткою імпорту в собівартості.

Також мали вплив збереження відносно низьких цін на енергоносії в світі, а також незначна продовольча інфляція за рахунок поліпшення врожайності овочів і фруктів.

За прогнозом НБУ, у 2021–2022 рр. інфляція внаслідок пом’якшення монетарної політики перебуватиме на рівні середньострокової цілі 5% ±1 в. п.

Крім того, Нацбанк переглянув прогноз облікової ставки. Так, очікується, що на кінець 2020 року вона складе 7% (попередній прогноз — 9%) і приблизно на такому ж рівні залишиться до кінця 2022 року.

"Очікується, що найбільше облікова ставка знизиться впродовж першого півріччя поточного року. Це вплине на подальше зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність", — прогнозує регулятор. При цьому в НБУ зазначають, що реалізація низки зазначених проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження може зумовити повільніше зниження облікової ставки. Натомість у разі прискореної реалізації реформ та суттєвого припливу інвестицій облікова ставка знижуватиметься швидше.

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