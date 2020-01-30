Українська Асоціація Індустрії Іграшок звернулася до президента та уряду

Громадська Спілка "Українська Асоціація Індустрії Іграшок (УАІІ)" звертається до президента України та Кабінету міністрів з пропозицією допустити експертів українського ринку іграшок, а саме представників Асоціації, до лабораторних перевірок якості іграшок, що перебувають в Чорноморському рибному порту.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на відповідну заяву УАІІ, оприлюдненій на її сайті.

Йдеться про контейнер з 23 тоннами нерозмитнених іграшок, який з кінця минулого року перебуває в Чорноморському рибному порту.

28 січня президент Володимир Зеленський закликав уряд провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок, та передати їх дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім’ям і дітям військових.

Кабмін, у свою чергу, повідомив, що всі необхідні перевірки з безпечності іграшок будуть проведені найближчим часом до того, як їх передадуть дітям у відповідні установи.

Українська Асоціація Індустрії Іграшок припускає, що іграшки можуть бути вироблені з порушенням санітарних норм та містити токсичні речовини і пропонує допустити експертів українського ринку іграшок, а саме представників Асоціації, до лабораторних перевірок якості товару.

"Щодо якості іграшок з контейнера, то ми припускаємо наявність великих ризиків. Бо, спираючись на власний досвід та лабораторні тести наших фахівців, маємо констатувати: контрафактна продукція, що ввозиться в Україну, часто вироблена з порушенням санітарних норм та іграшки можуть містити токсичні речовини. Тож, ми маємо спрямувати спільні зусилля на те, аби діти отримали в подарунок іграшки, які не завдадуть шкоди, миттєвої або за накопичувальним принципом", — йдеться в заяві УАІІ.

Довідка:

Українська асоціація індустрії іграшок об'єднує зусилля виробників, імпортерів і дистриб'юторів дитячих іграшок задля спільної роботи у правовому полі, розвитку ринку якісних дитячих іграшок в Україні та створення сприятливої атмосфери для успішної роботи в даному сегменті. Серед досягнень Асоціації – розробка кодексу професійної етики. Основне її завдання – суворий контроль за дотриманням принципів надійності та відповідальності перед клієнтом і партнерами; створення для українських дітей безпечного світу дитячих іграшок, які розвивають та роблять дитинство щасливим.

На фейсбуці УАІІ створена сторінка Стоп контрафакт – аби привернути увагу громадськості та державних органів до наявності великої кількості порушень у питанні реалізації дитячих іграшок в Україні. Сторінка – зручний майданчик для оприлюднення адрес магазинів, які продають неякісну продукцію і порушують законодавство.

Серед досягнень УАІІ – проведення щорічної галузевої конференції "Ринок іграшок в Україні". У 2019-му вона проходила вже вчетверте, і зібрала на дискусію вже понад 150 представників ринку.

Українська Асоціація Індустрії Іграшок розробила Методичні рекомендації до технічного регламенту безпечності іграшок задля уникнення подвійного тлумачення. Ці рекомендації були погоджені Департаментом захисту споживачів і стали зручним "посібником" для контролюючих органів.