Податок на Youtube: У Раді розкрили деталі нової ініціативи

Якщо нерезидент провадить діяльність на території України, він має платити податки.
Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, коментуючи законопроєкт №2634 про ПДВ для нерезидентів, інформує БІЗНЕС.
"У нас є така норма в Податковому кодексі: іноземна компанія, яка працює в Україні без реєстрації вважається такою, що ухиляється від податків. Суперечку повинні врегулювати наші служби", — зазначив Гетманцев.
За його словами, ця норма з самого початку була "мертвонародженою", бо немає суб'єкта оподаткування в розумінні Податкового кодексу, а, значить, немає механізму стягування податку.
"До речі, щодо Facebook у нас вже є законопроєкт, там мова йде тільки про ПДВ на електронні послуги, а не податок на прибуток", — сказав голова податкового комітету.
Говорячи про те, як стягувати податок, якщо юридично іноземні корпорації, такі як Facebook, не мають до України відношення, він послався на закон №1210, який надає податковій додаткові можливості.
"Тепер можна перевіряти не просто суб'єкта, а саму діяльність, яку нерезидент проводить на території України. Адже дуже часто нерезиденти ведуть господарську діяльність тут, але не реєструють постійні представництва", — пояснив Гетманцев.
При цьому він визнає, що змусити такі компанії платити податки складно. "Це складне питання, це проблема. Є досить складна процедура виконання податкових рішень. Найімовірніше, ми будемо залучати до податкової відповідальності і представництва компаній, якщо вони є. До того ж, багато є солідних міжнародних компаній, які самі будуть йти на зустріч", —сказав голова комітету.
"Якщо компанія котирується на біржі, для неї не потрібні суперечки і звинувачення в країнах Східної Європи про ухилення від оподаткування", — додав Гетманцев.
Нагадаємо:
- У січні 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2634, який пропонує ввести ПДВ у розмірі 20% на електронні послуги, які надаються фізичним особам від компаній-нерезидентів України, таких як Google, Facebook або Youtube. Таким податком можуть обкласти будь-які послуги, які споживач отримує через інтернет від компаній-нерезидентів (міжнародні корпорації Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress тощо), а також розміщення реклами на платформах Facebook та Google, YouTube і в мобільних додатках.
- Франція погодилася відкласти впровадження 3%-го податку на виручку для найбільших транснаціональних IT-компаній, що працюють на її території, до кінця 2020 року, в той час як США відкладають введення мит.