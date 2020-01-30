Податок на Youtube: У Раді розкрили деталі нової ініціативи

Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, коментуючи законопроєкт №2634 про ПДВ для нерезидентів, інформує БІЗНЕС.

"У нас є така норма в Податковому кодексі: іноземна компанія, яка працює в Україні без реєстрації вважається такою, що ухиляється від податків. Суперечку повинні врегулювати наші служби", — зазначив Гетманцев.

За його словами, ця норма з самого початку була "мертвонародженою", бо немає суб'єкта оподаткування в розумінні Податкового кодексу, а, значить, немає механізму стягування податку.

"До речі, щодо Facebook у нас вже є законопроєкт, там мова йде тільки про ПДВ на електронні послуги, а не податок на прибуток", — сказав голова податкового комітету.

Говорячи про те, як стягувати податок, якщо юридично іноземні корпорації, такі як Facebook, не мають до України відношення, він послався на закон №1210, який надає податковій додаткові можливості.

"Тепер можна перевіряти не просто суб'єкта, а саму діяльність, яку нерезидент проводить на території України. Адже дуже часто нерезиденти ведуть господарську діяльність тут, але не реєструють постійні представництва", — пояснив Гетманцев.

При цьому він визнає, що змусити такі компанії платити податки складно. "Це складне питання, це проблема. Є досить складна процедура виконання податкових рішень. Найімовірніше, ми будемо залучати до податкової відповідальності і представництва компаній, якщо вони є. До того ж, багато є солідних міжнародних компаній, які самі будуть йти на зустріч", —сказав голова комітету.

"Якщо компанія котирується на біржі, для неї не потрібні суперечки і звинувачення в країнах Східної Європи про ухилення від оподаткування", — додав Гетманцев.

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