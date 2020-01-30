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В уряді назвали ТОП-5 підприємств-боржників із зарплати

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Станом на 27 січня 2020 року в Україні п'ять підприємств заборгували заробітну плату своїм працівникам на суму майже 700 млн грн.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

Серед ТОП-5 підприємств-боржників із зарплати міністр назвав:

  • АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (Суми) — 251 млн грн,
  • ПрАТ "Азовзагальмаш" (Маріуполь) — 221 млн грн,
  • ДП "Південний машинобудівний завод" (Дніпро) — 134 млн грн,
  • ДП "Науково-дослідний інститут "Квант" (Київ) — 53 млн грн,
  • ДП "Вугільна шахта "Краснолиманська" (Донецька область) — 30 млн.

Миловано зауважив, що у 30 найбільших підприємствах-боржниках діють профспілки. "Саме профспілки мали б захищати трудові права працівників, до них мають звертатися працівники не тільки, аби отримати білет на новорічну ялинку для дитини, але за реальним захистом — від масових скорочень, травматизму, невиплат заробітних плат", — написав міністр.

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Нагадаємо, за даними Держстату, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, зокрема борг перед працівниками економічно активних підприємств склав 1850,9 млн грн. Загалом за весь 2019 рік заборгованість із зарплати зросла на 14,7%, а для працівників економічно активних підприємств — на 27,1%.

Тимофій Милованов борг із зарплати підприємства-боржники