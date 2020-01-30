Зеленський закликає українців "штурмувати" Офіс протидії рейдерству

Президент України Володимир Зеленський закликає громадян звертатися до Офісу протидії рейдерству для захисту своїх законних прав на майно.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ви чули про Офіс протидії рейдерству? Ні? Так? Хай там як – він працює і працює результативно! На проблему рейдерства громадяни справедливо жалілися мені одразу після обрання президентом. Незаконне заволодіння майном відбувалося по всій країні. Тому одним із першочергових завдань я визначив саме боротьбу з рейдерством... Зіткнувшись із фактами рейдерства, звертайтеся, і ви отримаєте допомогу", — закликав очільник держави.

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Він нагадав, що Офіс протидії рейдерству розташований у Києві на вул. Сверстюка, 15. Контактний телефон: (044) 237-09-96.

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