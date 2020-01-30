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Зеленський закликає українців "штурмувати" Офіс протидії рейдерству

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Президент України Володимир Зеленський закликає громадян звертатися до Офісу протидії рейдерству для захисту своїх законних прав на майно.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ви чули про Офіс протидії рейдерству? Ні? Так? Хай там як – він працює і працює результативно! На проблему рейдерства громадяни справедливо жалілися мені одразу після обрання президентом. Незаконне заволодіння майном відбувалося по всій країні. Тому одним із першочергових завдань я визначив саме боротьбу з рейдерством... Зіткнувшись із фактами рейдерства, звертайтеся, і ви отримаєте допомогу", — закликав очільник держави.

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Він нагадав, що Офіс протидії рейдерству розташований у Києві на вул. Сверстюка, 15. Контактний телефон: (044) 237-09-96.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський Офіс протидії рейдерству