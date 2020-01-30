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В Україні запрацювала вже 11 міжнародна платіжна система

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Національний банк України (НБУ) погодив зміну статусу та найменування платіжної системи з внутрішньодержавної платіжної системи FORPOST на міжнародну платіжну систему NovaPay.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними регулятора, NovaPay стала одинадцятою міжнародною платіжною системою, платіжною організацією якої є резидент, на платіжному ринку України.

 Платіжна система FORPOST пов'язана з компанією "Нова пошта".

Нагадаємо, у грудні 2019 року Нацбанк зареєстрував міжнародну платіжну систему PayRun. Також у грудні в Україні запрацювала платіжна система UnionPay.

Нацбанк платіжна система NovaPay