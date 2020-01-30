За рік Україна збільшила обсяги агроекспорту на 19%

У 2019 році аграрна продукція залишалася основою зовнішньої торгівлі України. Частка сільськогосподарської продукції та продовольства в загальних обсягах українського експорту склала 44,3%, або $ 22,2 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт "Економічного дискусійного клубу"..

За даними аналітиків, у порівнянні з 2018 роком обсяги аграрного експорту зросли на 19%, тоді як загальний експорт товарів з України за цей період збільшився на 6%.

Водночас обсяги імпорту аграрної продукції в Україні були майже вчетверо менше в порівнянні з обсягами її експорту і склали $ 5,7 млрд. Частка імпорту сільгосппродукції і продовольства в минулому році склала 9,4% від загального обсягу імпорту і зросла в порівнянні з 2018 роком на 13%.

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Зазначається, що провідну роль у вітчизняному аграрному експорті грає продукція рослинного походження, частка якої в структурі складає 58%. До цієї підгрупи відносяться зернові культури, перш за все, пшениця, кукурудза і ячмінь, сукупна частка яких становить 74%, а також насіння олійних культур, переважно соєвих бобів і насіння з часткою 20%.

На жири та олії, перш за все, соняшникову олію, припадає 21% сільськогосподарського експорту. Ще 14% експорту — це готові харчові продукти (борошно, цукор, спирт, тютюнові вироби).

Частка продукції тваринного походження є найбільшою і становить близько 6%. Характерним представником українського експорту в цьому сегменті є м'ясо і субпродукти з птиці, питома вага яких тут складає більше 46%.

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