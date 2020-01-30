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Голові Фонду держмайна пропонували хабар $5 млн

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Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили "на гарячому" трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі $50 тис. голові Фонду державного майна України.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України $5 млн хабаря в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину.

Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у $50 тис. їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, податкова запустить антикорупційну лінію.

НАБУ Фонд держмайна хабар