На Донеччині створять "содовий" індустріальний парк

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії (НІОХІМ).

Відповідний проєкт представники інституту презентували під час наради за участі керівництва Донецької ОДА щодо створення виробництва кальцинованої соди в Україні.

Зазначається, що на території парку "Слов'янський" може бути побудований комплекс хімічних виробництв, включаючи виробництво кальцинованої соди і низки інших похідних продуктів, що закуповуються в даний час за кордоном.

Проте якірним виробництвом цього ІП буде саме отримання соди кальцинованої.

Науковці обгрунтовують створення такого парку тим, що кальцинована сода є стратегічним великотоннажним продуктом. За їх підрахунками, будівництво заводу дозволить виключити відтік валюти з країни близько $100 млн на рік (з урахуванням середньорічної потреби за останні 10 років в обсязі 350 тис. т / рік і ціни соди 280 $ / т) і забезпечить приплив валюти в Україну до $50 млн на рік. При цьому відходи, напівпродукти виробництва кальцинованої соди є сировиною для виробництва синтетичних миючих засобів, будівельних матеріалів, кормових добавок для тваринництва, протиожеледних реагентів.

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Крім того, перелік виробництв, що входять до складу індустріального парку, може бути розширений за рахунок створення таких продуктів як кремній хімосажденний (біла сажа), безфосфатні синтетичні миючі засоби, кормові добавки для сільськогосподарських тварин і птахів, будівельні матеріали та ін.

"Таким чином, створення індустріального парку "Слов'янський" дозволить вирішити задачу стратегічного розвитку хімічної галузі Донецького регіону комплексно, знизити або повністю виключити дорогий імпорт продукції, і також приступити до реалізації назрілих соціальних програм", — наголошують в НІОХІМ.

Учасники зустрічі дійшли згоди про те, що фінансування проєкту індустріального парку має здійснюватися під державну гарантію.

Довідка: Вrownfield — це індустріальний парк, утворений на території, яка раніше використовувалась для промислових цілей.