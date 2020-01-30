До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду

Про це повідомиляє інтернет-видання "Інформатор".

За даними реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище, компанія "Біо енерджі Дніпро" планує переробляти осади стічних вод Центральної станції аерації КП "Дніпроводоканал" в кількості до 2200 м³ на добу (2200 т / добу) і курячий послід в кількості до 140 т / добу для отримання електроенергії. Будувати біогазову електростанцію потужністю 4,8 МВт планують на території Новоолександрівської ОТГ Дніпропетровської області. Крім переробки, комплекс буде призначений для прийому і зберігання сировини.

За словами голови громадського формування "Екологічний патруль" Тетяни Лампіки, переробка мулу і курячого посліду погіршить і без того складну екологічну ситуацію для жителів найближчих сіл. "Там і зараз перевищення норми аміаку в житловій забудові в кілька разів, а коли будуть возити курячий послід 140 т / добу, то показники будуть ще більші", – написала на своїй сторінці в Facebook Тетяна Лампіка. – Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель може звичайно сказати, що це альтернатива і т.п. Але, тоді як пояснити написане в Звіті по ОВС, що викиди парникових газів складуть 26126,9 т. Це грубо порушує Паризьку хартію, підписану Україною в 2016 році. Такий обсяг викидів можна порівняти з феросплавним заводом. Викиди від біогазової установки будуть в 3 рази більше, ніж у ДМЗ Петрівка".

Більш того, близькість комплексу до житлових будинків не залишає людям шансу на нормальне життя без неприємних запахів і небезпеки зараження води і ґрунтів. Виявляється, комплекс буде знаходиться в 90 метрів від будинків садового товариства, де влітку живуть люди, близько 350 метрів до перших хат села Кам'янка, до 450 метрів до села Ракшівка. Але, судячи з даних "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", відстань біогазової установки до житлових будинків повинна бути не менше 500 метрів.

Схема розміщення біогазової електростанції по відношенню до житлових будинків.

Крім цього, відстань від біогазового комплексу до полів, на яких вирощують сільгосппродукцію, може бути всього 150 метрів. Це, за словами Тетяни Лампіки, може привести до зараження продуктів харчування. Але і це ще не все. Будівництво комплексу планується на березі річки Мокра Сура, яка впадає в Дніпро. Відстань між річкою і комплексом складає всього 250 метрів. Це означає, що не витримана прибережна санітарно-захисна зона.

Всі ці складні питання ТОВ "Біо енерджі Дніпро" повинна обговорити з громадськістю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очисні споруди Дніпра планують почати переробляти курячий послід.

Довідка: Власником ТОВ "Біо енерджі Дніпро" згідно з даними Міністерства юстиції України, є на 99% "Апс Пауер Технолоджі Гмбх", та на 1% — ТОВ "Альтернативні енергоресурси". Компанію пов'язують з корпорацією CONCORD GROUP і дніпровським бізнесменом Сергієм Довгалюком.