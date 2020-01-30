Баффет вирішив продати свою газетну імперію

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на The New York Times.

Покупцем виступило видавництво Lee Enterprises, яке протягом останніх 18 місяців керувало діяльністю газетної імперії.

У своїй заяві Баффет пояснив, що вирішив продати свою імперію саме Lee Enterprises через те, що це видавництво найкраще справляється з проблемами галузі.

Berkshire Hathaway позичить Lee Enterprises $576 млн під 9% річних, частину з яких видавець витратить на покупку газетного бізнесу мільярдера.

Нагадаємо, Воррен Баффет посідає третє місце в списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Його стан оцінюють в $88, 9 млрд.

Баффет управляє холдингом Berkshire Hathaway, якому належить більше 60 компаній, включаючи страхову Geico, виробника акумуляторів Duracell і мережу ресторанів Dairy Queen.

У листі до своїх видавців газет у 2012 році мільярдер описував себе як "газетного наркомана", який намагався придбати все більше паперів. Але останнім часом він песимістично ставився до газетного бізнесу через падіння доходів від реклами.