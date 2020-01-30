Коронавірус: IKEA теж закриває всі магазини в Китаї 

Через спалах смертельного коронавірусу шведська компанія IKEA тимчасово закриє всі свої магазини у Китаї.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Straits Times.
Шведська IKEA заявила в четвер (30 січня), про тимчасове закриття всіх своїх магазинів у Китаї із-за спалаху нового коронавірусу. Рішення закрити всі свої 30 магазинів ухвалили після повідомлення про закриття половини магазинів IKEA та скорочення робочих годин.
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В IKEA уважно стежать за ситуацією, і будуть діяти згідно з рекомендаціями місцевої влади відповідно до розвитку ситуації.
Нагадаємо:
- У січні 2020 року низка світових автовиробників ухвалили рішення еввакуювати своїх працівників та їхні сім'ї з китайського міста Ухань, де ще в грудні 2019 року почав поширюватися смертельний коронавірус. Зокрема, йдеться про компанії PSA Group, Honda, Renault. Nissan також планує вивезти більшість співробітників і членів їх сімей з району Ухань. Американський офіс Volkswagen заявив, що стежить за ситуацією в Китаї і буде приймати рішення про поїздки в індивідуальному порядку.
- У Китаї через епідемію коронавірусу закриті фабрики з виробництва продукції компаній Samsung, Apple та інших виробників.