Коронавірус: IKEA теж закриває всі магазини в Китаї 

Через спалах смертельного коронавірусу шведська компанія IKEA тимчасово закриє всі свої магазини у Китаї.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Straits Times.

Шведська IKEA заявила в четвер (30 січня), про тимчасове закриття всіх своїх магазинів у Китаї із-за спалаху нового коронавірусу. Рішення закрити всі свої 30 магазинів ухвалили після повідомлення про закриття половини магазинів IKEA та скорочення робочих годин.

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В IKEA уважно стежать за ситуацією, і будуть діяти згідно з рекомендаціями місцевої влади відповідно до розвитку ситуації.

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