Підприємці готують масові протести по всій Україні

Комітет підприємців України анонсував на 10 лютого масові акції протесту по всій Україні проти тотальної фіскалізації.
Про це Комітет повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Серед причин протестів організатори називають утиски малого бізнесу шляхом тотальної фіскалізації, впровадження кешбеку та нових непомірних штрафів; повне ігнорування проблем підприємців та спроб зустрічі з депутатами для їх обговорення; активізацію всіх контролюючих органів з початку року і початок тотальних перевірок підприємців.
"У процес включились всі, починаючи з держпраці і ДФС, і закінчуючи Держспоживслужбою і Пожежною охороною. Зважаючи на те, що обіцяний мораторій на перевірки – повна фікція, підприємці роблять висновок, що почалося планомірне знищення малого бізнесу. Далі мовчати не можна", – заявляють в Комітеті.
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Там наголошують, що масові акції протесту пройдуть у різних регіонах країни з тим, щоб привернути увагу до "фактичного знищення дрібного підприємництва на угоду олігархам та великим корпораціям".
На даний момент підтверджено проведення масових акцій у 20-ти містах України.
Нагадаємо:
- 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкти про кешбек та касові апарати у другому читанні, а президент Володимир Зеленський підписав їх.
- Підприємці протягом осені провели серію протестних акцій проти "фіскального геноциду".
- У січні 2020 року Державна податкова служба оприлюднила суми штрафів, які з поточного року будуть застосовуватися за порушення порядку проведення розрахункових операцій.