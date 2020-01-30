Roshen судиться з виробником морозива через "Київський торт"

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Liga.net.

Roshen просить суд заборонити "Хладопрому" використовувати в своїй діяльності в Україні позначення "Київський торт" як окремо, так і разом із зображенням листя каштана, плодів каштану для морозива.

Використання цих елементів, на думку корпорації, порушує права інтелектуальної власності Roshen.

Також кондитери попросили суд вилучити з обороту і знищити всі упаковки та етикетки з названими вище елементами і анулювати свідоцтво про реєстрацію на знак для товарів і послуг ТМ "Хрещатик Київський торт".

У грудні 2019 року Господарський суд Києва задовольнив позов Roshen в повному обсязі. Проте 13 січня компанія "Хладопром" звернулася з апеляцією в Північний апеляційний суд Києва з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції. Розгляд апеляції призначено на 11 лютого.

Нагадаємо, Roshen зобов'язали доплатити 23 млн грн у бюджет Борисполя. Так, суд встановив, що пайовий внесок має становити 10% від кошторису будівництва комплексу, який становив 667,31 млн грн. "Бісквітний комплекс "Рошен"" заплатив лише 30 млн грн. Тому суд зобов'язав корпорацію Roshen сплатити додатково 23,19 млн грн, оскільки з боргу вирахували вартість прокладення до комплексу інженерних споруд і комунікацій.

Довідка: Корпорація Roshen — один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До їх складу входять Київська, Кременчуцька кондитерські фабрики, два виробничих майданчики у Вінницькій області, масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" (Вінницька область), а також два виробничих майданчики у Липецькій області (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Мережа фірмових магазин Roshen в Україні налічує 50 магазинів в п'яти регіонах України. У першому півріччі 2019 року корпорація Roshen виплатила 1 167 млрд грн податків та зборів до бюджету України.