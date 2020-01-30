Уряд розробив план боротьби з незаконним виробництвом сигарет

Кабінет міністрів України затвердив план реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Зазначається, що документ сприятиме ліквідації усіх форм незаконного виробництва та обігу виробів із тютюну.

"Основна мета реалізації Стратегії – скорочення умов для існування тіньової економіки та корупції, і, як результат, – покращення інвестиційного іміджу України", – йдеться у повідомленні.

"План заходів передбачає проведення на державному рівні системних досліджень у цій сфері, зокрема в частині нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів", – додали у Кабміні.

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Повідомляється, що для боротьби з незаконним виробництвом та обігом сигарет Кабмін планує напрацьовувати та передавати до ВР законопроєкти, а також активізувати міжнародне співробітництво.

Нагадаємо, уряд запустив проєкт, який має "відбілити" тіньовий ринок алкоголю і сигарет.