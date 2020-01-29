АМКУ ініціював розслідування щодо 10 туроператорів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розгляд справи про можливе порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку 10 найбільших туристичних операторів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Київського обласного територіального відділення АМКУ.

Зазначається, що тервідділення АМКУ провело дослідження щодо дотримання туроператорами законодавства про захист економічної конкуренції та/або законодавства про захист від недобросовісної конкуренції при розміщенні ними на своїх сайтах інформації про вартість надання туристичного продукту, зокрема з використанням власного валютного курсу туроператора.

За його результатами було встановлено, що компанії Pegas Touristik, Tez Tour, Join UP!, Coral Travel, TPG, Anex Tour, TUI, Mouzenidis Travel, Kompas Touroperator, Alf розміщують на своїх сайтах неточну інформацію про вартість туристичного продукту.

"Такі туроператори використовують власний валютний курс і, в окремих випадках, не вказують вартість надання таких послуг у гривнях. Наведені дії містять ознаки порушення, передбаченого статтею 151 закону про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді поширення інформації, що вводить в оману", — повідомили в Київському відділенні АМКУ.