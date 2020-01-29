В Україні шукатимуть додаткових "інвестнянь"

Про це сказав директор Офісу Данило Білак, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам справді треба буде посилювати наші кадри і, я сподіваюся, що ми отримаємо всі ті ресурси, які нам потрібні", — сказав Білак.

За його даними, наразі готується законопроєкт, який має узаконити цю ініціативу з її реалізацією на базі UkraineInvest, однак не уточнив деталі.

На його думку, йдеться про функції полегшення шляху інвесторів у реалізації ними великих інвестпроєктів, по суті — це посилення саме створеного для цієї мети UkraineInvest.

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"Ми фактично виконуємо таку роль уже три роки. Мене тішить те, що наразі це буде на дуже вагомому, відповідному рівні — загальнодержавному...Він (UkraineInvest) виконуватиме ті самі функції, але наразі шукаємо інвесторів нового масштабу в нових сферах", — сказав глава UkraineInvest.

Він повідомив, що Офісу знадобляться додаткові люди, "які розуміють, що таке послуги, що таке клієнти, що таке споживачі і як правильно до них ставитися". За словами Білака, відбір триває серед працівників приватного сектора, особливо з великих консалтингових та юридичних фірм, зі сфери готельного бізнесу.

Крім того, глава UkraineInvest назвав передчасною критику ініціативи "інвестнянь". "Давайте ми далі працюватимемо в посиленому режимі, так, як уміємо, так, як ми знаємо, а ми завжди працюємо так, щоб інвестори були задоволені. Я сподіваюся і я очікую, що вони будуть іще більше задоволені після цього", — підсумував Білак.

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