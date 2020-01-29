Українські та голландські інвестори збудують завод на Львівщині

У лютому в Буську Львівської області розпочнеться будівництво виробничого комплексу Feednova з виготовлення високопротеїнових кормових добавок та тваринних жирів.

Про це повідомили у групі компаній "Ефективні інвестиції", яка є одним із розробників проєкту, інформує БІЗНЕС.

Також інвестором проєкту виступила голландська компанія Mada Participations B.V. Загалом інвестиції у завод складають $20 млн. Запуск виробництва планується у дві черги.

Новий комплекс включатиме чотири виробничі лінії, які перероблятимуть понад 220 т сировини на добу. Загальні потужності заводу дозволять виготовляти близько 90 т готової продукції на добу.

"Підприємство буде повного циклу переробки та володітиме сертифікатом якості ISO 22 000 та HACCP, завдяки чому компанія зможе експортувати сертифіковану продукцію по всьому світу", — сказано у повідомленні.

Також інвестори уточнили, що підприємство стане першим заводом у галузі, який перероблятиме сировину зовнішніх постачальників.

"Важливо також, що вирішуючи проблему з побічними продуктами тваринного походження, ми не займаємось їх утилізацією, а створюємо ліквідний товар, що широко використовується у виробництві кормів для сільськогосподарських тварин та домашніх улюбленців. Зважаючи на активний розвиток тваринництва та м’ясопереробки, актуальність підприємства із виготовлення кормових добавок надзвичайно висока", — наголосили інвестори проєкту.

Нагадаємо, у Вінниці збудують завод із виробництва лецитину.