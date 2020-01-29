ФРУ застерігає владу від тиску на "Авангард"

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ФРУ.

У Федерації нагадали, що наприкінці грудня 2019 року року за зверненням НАБУ Генпрокуратура відновила два кримінальні провадження стосовно компанії "Авангард" щодо начебто не збудованих нею птахокомплексів з виробництва яєць повного циклу — "Авіс" у Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області.

"Це при тому, що відповідні кримінальні провадження були закриті Генеральною прокуратурою наприкінці 2017 року, а Головним слідчим управлінням Нацполіції – в червні 2018 року. Насправді птахокомплекси, про які йдеться, були побудовані ще у 2013 році. Птахокомплекс "Авіс" має річну виробничу потужність 1,616 млрд яєць, а птахокомплекс "Чорнобаївське" — 1,865 млрд яєць. З урахувань цих обставин у Федерації роботодавців впевнені, що йдеться про чергову спробу тиску як на "Укрлендфармінг", так і на "Авангард", як і у справи проти VAB банку", — заявили у ФРУ.

На думку Федерації, реанімація досудових розслідувань суперечить курсу нової влади на створення висококваліфікованих робочих місць, в тому числі в агросекторі. "Адже заручником таких дій стає доля 27 тисяч людей — працівників компанії. Тому ФРУ виступає категорично проти чергової спроби правоохоронців паралізувати роботу підприємства, яке щорічно сплачує податки на суму понад 2,5 млрд грн та витрачає на зарплати 3 млрд грн, та підтримує вимоги, які містяться в зверненні до президента України", — йдеться в заяві ФРУ.

Нагадаємо, 28 січня власник Групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк звернувся до президента України з проханням зупинити протиправні, на його думку, дії НАБУ та прокуратури щодо визнання існування групи компаній "Авангард" та "Укрлендфармінг".





