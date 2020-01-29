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В Україні подешевшає газ для промисловості

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 лютого знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 14-15% залежно від умов постачання.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посланням на пресслужбу компанії. 

Так, компанія пропонує газ за ціною 4 661,00 — 5 208,00 грн/тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

За даними "Нафтогазу", цінові пропозиції диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати. 

Нагадаємо, у грудні 2019 року в порівнянні з листопадом ціни на газ для промислових споживачів залишились на тому ж рівні — 5 861 — 6 463 грн/тис. кубометрів. 

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