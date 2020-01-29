Милованов розповів, як коронавірус впливає на економіку України

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Зазвичай перший прямий ефект , це на туризм, туризм сповільнюється. На жаль, а в цьому випадку– на щастя, зовнішній туризм в Україні маленький, він становить всього 2% від ВВП", – сказав міністр.

За його словам, ефект від вірусу на економіку України буде низький. "Звичайно, перевізники і туроператори, які працюють на зовнішніх ринках і в Китаї, понесуть певні збитки, пов'язані з евакуацією. Але ми оцінюємо вплив як мінімальний", – зазначив він.

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Говорячи про наслідки для товарообігу, Милованов наголосив, що поки що в міністерстві не прогнозують негативного впливу.

"Насправді, ми зняли кілька бар'єрів для торгівлі, експорту з Китаєм. Але це не пов'язано з коронавірусів, там ми підвищуємо товарообіг, що добре для економіки", – додав він.

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