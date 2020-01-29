Уряд звільнив очільника "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів погодив звільнення голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.
Про це на брифінгу заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук, повідомляє БІЗНЕС.
"Ми погодили звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього, що відбувалося у цій державній компанії", – сказав Гончарук. За його словами, невдовзі оголосять новий конкурс на посаду глави "Укрзалізниці".
Кравцов перебував на посаді голови правління АТ "Укрзалізниця" з 10 січня 2019 року. До цього він обіймав посаду виконуючого обов’язки голови правління компанії з серпня 2017 року.
Нагадаємо:
- Кравцов 30 грудня 2019 року повідомив про те, що подав на розгляд наглядової ради АТ "Укрзалізниця" заяву про дострокове припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі.
- 14 листопада у Києві під Офісом президента мітингували профспілки залізничників і транспортних будівельників України з вимогою звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" та недопущення приватизації компанії. Залізничники також виступають проти ухвалення Верховною Радою законопроєктів №1196 та №1196-1 "Про залізничний транспорт" та вимагають зменшити фінансове навантаження на компанію за рахунок зниження податку на землю.