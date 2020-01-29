Уряд звільнив очільника "Укрзалізниці"

Про це на брифінгу заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук, повідомляє БІЗНЕС.

"Ми погодили звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього, що відбувалося у цій державній компанії", – сказав Гончарук. За його словами, невдовзі оголосять новий конкурс на посаду глави "Укрзалізниці".

Кравцов перебував на посаді голови правління АТ "Укрзалізниця" з 10 січня 2019 року. До цього він обіймав посаду виконуючого обов’язки голови правління компанії з серпня 2017 року.

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