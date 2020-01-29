Хмельницький про Investment nanny: Нам належить кілька "нянь"

Засновник компанії UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100 Василь Хмельницький сподівається, що умови для українських інвесторів будуть на тому ж рівні, що і для зовнішніх.

Про це він написав у своїй колонці для НВ Бізнес, коментуючи ініційовану владою програму Investment nanny, інформує БІЗНЕС.

"Ми інвестували сотні мільйонів доларів, тому нам належить кілька нянь. І ми будемо чекати, коли уряд виконає свою обіцянку", — заявив Хмельницький.

На його думку, сьогодні не можна ігнорувати запити внутрішніх інвесторів, які "демонструють свою віру, розвиваючи інноваційні проєкти".

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"Держава може вдатися до досить рішучих кроків, якщо вона поважає внутрішнього інвестора і цінує ті зусилля і ті кошти, що вкладають в економіку, ті проєкти, які реалізують. Особливо це актуально зараз, коли все більше людей, все більше компаній говорять про те, що йде криза. Вона може настати вже найближчого року. Але будьмо чесними, може настати й настане — трохи різні речі. Та й криза на кризу не схожа. Нам тут в Україні нічого її чекати. Сьогодні час йти вперед", — написав бізнесмен.

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