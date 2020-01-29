BGV Group у Давосі оголосила три напрямки діяльності

Про це він розповів під час панельної дискусії "Невикористаний потенціал: Україна як наступний промисловий лідер Європи" в рамках Весвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС.

Під час зустрічі бізнесмени та представники української влади обговорювали можливості для розвитку промисловості.

Войцеховський зазначив, що компанія фокусується на лише на видобуванні природних ресурсів, але і на продукції з високою доданою цінністю.

Першим напрямком роботи BGV Group є зберігання енергії — одна з найбільш актуальних проблем світової енергетики. Член Ради директорів компанії наголосив, що Україна має поклади графіту, які можуть бути використані для створення акумуляторів нового типу.

Другий напрямок — рідкісноземельні метали і сплави з їх використанням. Це теж галузь, в якій Україна має значний потенціал через наявність власних покладів та наукових ресурсів. "Ми можемо розробляти сплави для аерокосмічної, комп'ютерної та інших галузей", — сказав він.

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Третім напрямком є створення малих модульних ядерних реакторів (SMR). Це новітня технологія, яка поки що є в стадії розробки та сертифікації, аде одразу декілька компаній світу працюють над нею. "Україна має високу частку ядерної генерації, в країні є поклади урану", — пояснює Войцеховський необхідність проєкту.

Деякі світові компанії заявляють, що їх розробки SMR будуть готові до промислового використання вже в 2025 році. Але в ексклюзивному коментарі для БІЗНЕСу після зустрічі бізнесменів та інвесторів у мерії Давосу, Войцеховський повідомив, що говорити про конкретні дати появи малих модульних реакторів рано.

"Поки зарано казати [про терміни], тому що цей сектор доволі суттєво регулюється як національним, так і міжнародним законодавством. У нашої компанії є меморандум з великим виробником — американською компанією Holtec. У Holtec непогано просуваються справи щодо отримання всіх сертифікатів та дозволів на виробництво", — сказав він.

Довідка: BGV Group об’єднує декілька компаній, які мають ліцензії на розвідку та видобуток родовищ металів та інших корисних копалин, зокрема уранових, графітових, титанових та інших руд.

Засновником BGV Group є Геннадій Буткевич, відомий український бізнесмен та власник корпорації "АТБ".