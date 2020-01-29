В Україні запрацює Офіс контролю викидів у повітря

Кабінет міністрів вирішив створити Офіс контролю викидів у повітря, який збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найскладніших промислових регіонах України.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у своєму Тelegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

Він наголосив, що створення такого Офісу — це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю. Спеціалісти та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та скеровувати перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу.

Гончарук нагадав, що 2018-го року Україна посіла 109 місце серед 180 країн світу за показниками захисту довкілля у розрізі впливу на здоров’я населення та захисту екосистем, а за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я, у 2016-му році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей (близько 10% всіх смертей за рік).

"Задля максимальної ефективності Офіс працюватиме безпосередньо в Кривому Розі — у місті, де це питання є найбільш гострим", — сказав Гончарук.

Нагадаємо, 28 січня прем’єрміністр України Олексій Гончарук запропонував ЄС перемовини щодо розробки спільної дорожньої карти в рамках "Європейської зеленої угоди". Ця угода передбачає пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи у "кліматично дружній" континент до 2050 року.