Уряд підвищив адмінштрафи в 50 разів

Мінімальний штраф за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки виросте в 60 разів з 8,5 грн до 510 грн, а максимальний з 170 грн до 8500 грн.

Рішення прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Тelegram-канал прем'єрміністра Олексія Гончарука.

Крім того, значно зростуть штрафи за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої" або аварійних служб. Він складе від 3400 до 10 200 грн.

Також вводиться кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії або інших небезпечних подій з тяжкими наслідками.

У Кабміні нагадують, що до сих пір штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 грн до 119 грн, а для посадових осіб – від 34 грн до 170 грн.

"Посилення відповідальності повинно підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", – вважають в Кабміні.

В уряді також планують законодавчо врегулювати обов'язкове виділення грошей в державному і місцевих бюджетах на протипожежну безпеку в громадських і адміністративних будинках установ освіти, охорони здоров'я та інших.