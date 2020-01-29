Суд відмовив у блокуванні сайтів "Фаворит Спорт"

Київські слідчі двічі зверталися до суду з проханням заблокувати сайти Favbet/"Фаворит Спорт", що належать "ТОВ Лакі Ленд", яке звинувачують в організації грального бізнесу, в обох випадках суд відмовив в арешті.

Про це повідомляє ain.ua з посиланнями на матеріали суду, передає БІЗНЕС.

Компанію "Лакі Ленд" звинувачують в організації незаконного грального бізнесу через лотереї і беттинг, а також в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. Точні суми збитків не розкриті.

Розгляд справи триває з досудового розгляду, зареєстрованому в 2016 році.

Слідство вважає, що "Лакі Ленд" використовувало схему з переведенням у готівку та махінаціями з ПДВ. Схема, за версією обвинувачення могла виглядати так:

1. "Лакі Ленд" продає квитки і приймає ставки, користуючись договором з оператором державних лотерей "Українська національна лотерея". Лотереї реалізують під брендом "Фаворит спорт", а також від імені букмекера Favbet.

2.Основні продажі лотерей йшли за готівку через мережу точок розповсюдження (які не працюють з початку року).

3.Слідство стверджує, що компанія "Лакі Ленд" отримувала через посередників (транзитних суб'єктів підприємницької діяльності) гроші від своїх клієнтів з реального сектора економіки. Тобто бізнес, нібито, купував у посередників товари або послуги, отримуючи витрати і податковий кредит з ПДВ та одночасно, можливість виведення грошей в готівку.

4.Транзитні посередники, купували у "Лакі Ленд" лотерейні квитки.

5. Виручку від продажу квитків, за версією звинувачення, співробітники "Лакі Ленд" знімали, маскуючись виплатами перед гравцями - виходила "чорна" готівка. Слідство вважає, що ці гроші віддавали організаторам схеми (за логікою слідства - замовникам з реального бізнесу), а відсоток забирали собі.

6. Точки розповсюдження лотерей повинні були передавати свій готівковий прибуток на адресу "Лакі Ленд". Але фактично, як стверджує слідство, виплати проходили на місці готівкою або через електронні гаманці компанії "Вебмані.ЮА". Надлишки залишалися на руках компанії.

7. У звітності "Лакі Ленд", як випливає з визначень суду, фігурували суми, значно менше реальних.Сторона звинувачення вказує, що сайти Favbet і Favorit є інтелектуальною власністю "Лаки Ленд", а значить - підлягають арешту.

На засіданнях 15 і 20 січня суд вважав аргументи звинувачення недостатніми для арешту майна. Наступне засідання у справі відбудеться 31 січня.

Нагадаємо, 22 січня в офісі "Фаворит Спорт" і в будинках співробітників проходили обшуки.