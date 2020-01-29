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Уряд ліквідовує "морські" інспекції

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Кабінет міністрів вирішив ліквідувати Кримсько-Чорноморську та Азовську "морські" інспекції.

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

"У Держекоінспекції існували 2 окремі "морські" інспекції — Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах. На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували — і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію", — заявив прем’єр.

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За його словами, функції з контролю суден передадуть обласним інспекціям. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції.

Нагадаємо:

  • У квітні 2019 року тодішній прем'єрміністр Володимир Гройсман підписав постанову №367, яка, окрім іншого, встановлює, що перевірки вод на судах Держекоінспекцією не здійснюються до набуття чинності порядку проведення перевірок, взяття проб води та проведення їх аналізу.
  • У липні в Європейській Бізнес Асоціації висловили занепокоєння випадками незаконних екологічних перевірок в українських морських портах.
Олексій Гончарук Морські порти морські інспекції