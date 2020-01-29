ЄС заявляє на незворотності націоналізації "ПриватБанку"

Україна і ЄС за результатами 6-го засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом зробили спільну заяву, у якій наголосили на невідворотності реформ у банківському секторі та націоналізації "ПриватБанку".
Спільну заяву для преси оприлюднили на сайті Міністерства фінансів України, інформує БІЗНЕС.
"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією "ПриватБанку", зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в "ПриватБанку", та поверненні активів", – йдеться у заяві.
Представники ЄС також заявили, що будуть готові надати Україні 500 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги після виконання Києвом prior actions за новою програмою фінансування МВФ. Одна з ключових умов – прийняття закону, який не допустить повернення "ПриватБанку" колишнім власникам.
Нагадаємо:
- 28 листопада уряд став власником "ПриватБанку".
- 9 грудня прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін зробить все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію "Приватбанку".
- 16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня в розгляді касаційної скарги Нацбанку, Мінфіну та "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.