"ПриватБанк" виплатив заводу Коломойського 22 млн грн

Державний "ПриватБанк" виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" 21,8 млн грн за рішенням Господарського суду міста Києва від 17 грудня 2019 року.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.

Банк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи рішення суду першої інстанції неправомірним, а дії організаторів пікету черговою спробою тиску на банк.

"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету "співробітників" заводу, який триває з вересня 2019 перед центральними офісами банку в Дніпрі та Києві", – повідомили в "ПриватБанку".

Нагадаємо:

Довідка: У 2018 році Нацбанк подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів про стягнення близько 10 млрд грн. Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав "ПриватБанку" упродовж 2008–2015 років. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за 5 кредитними угодами. На сьогодні на різних стадіях судового процесу перебувають ще понад 200 подібних справ не лише щодо "ПриватБанку", а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними та досі не виконали власних зобов’язань за кредитами рефінансування.