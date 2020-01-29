"ПриватБанк" виплатив заводу Коломойського 22 млн грн

Державний "ПриватБанк" виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" 21,8 млн грн за рішенням Господарського суду міста Києва від 17 грудня 2019 року.
Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.
Банк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи рішення суду першої інстанції неправомірним, а дії організаторів пікету черговою спробою тиску на банк.
"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету "співробітників" заводу, який триває з вересня 2019 перед центральними офісами банку в Дніпрі та Києві", – повідомили в "ПриватБанку".
Нагадаємо:
- 28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив першу мирову угоду між Нацбанком та "Нікопольським заводом феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями "ПриватБанку". Вже 6 вересня "Нікопольський завод феросплавів" достроково виконав зобов’язання перед НБУ за цією мировою угодою.
- 6 вересня завод достроково виконав зобов’язання перед Нацбанком за мировою угодою, погасивши заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування.
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11 вересня в головному офісі "ПриватБанку" в Дніпрі поліція провела обшуки на підставі дії рішення Жовтневого районного суду Дніпра. У "ПриватБанку" розцінили дії поліції як тиск на банк і спроба його дискредитації.
- 20 вересня співробітники НЗФ влаштували пікет біля головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі.
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Друга мирова угода між Нацбанком і майновим поручителем "ПриватБанку" – ТОВ "Арлан” була затверджена 18 вересня 2019 року, а 1 жовтня поручитель виконав зобов’язання перед регулятором.
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1 листопада завод Коломойського уклав ще одну мирову угоду з Нацбанком.
- 27 січня у Дніпрі знову пікетували головний офіс "ПриватБанку".
Довідка: У 2018 році Нацбанк подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів про стягнення близько 10 млрд грн. Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав "ПриватБанку" упродовж 2008–2015 років. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за 5 кредитними угодами. На сьогодні на різних стадіях судового процесу перебувають ще понад 200 подібних справ не лише щодо "ПриватБанку", а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними та досі не виконали власних зобов’язань за кредитами рефінансування.