Милованов пояснив, як отримати кредит малому бізнесу

У довгостроковій перспективі в українську економіку надійде 8 мільярдів внутрішніх інвестицій по програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Держава компенсує різницю між комерційною відсотковою ставкою та кінцевою ставкою для позичальника в рамках цієї програми. Учасникам, яким не вистачає застави для участі в програмі також надається можливість отримати кредитну гарантію (за додаткову оплату у розмірі 0,5% від вартості застави, якої бракує). Водночас, умови програми обмежують комерційну ставку на рівні не більше 22%", – написав міністр.

Умови програми вимагають від учасника внесення власного капіталу не менше 20% (для діючого бізнесу), 30% (для початківців), що забезпечує вищий відсоток успішності бізнесу.

Що потрібно зробити, аби взяти участь у програмі:

Крок 1. Перевірте себе на відповідність критеріям Програми. Для цього заповніть реєстраційну форму на сайті Програми або уточніть подробиці у відділенні банку-партнера.

Крок 2. У разі відповідності — подайте заявку на отримання кредиту до одного з банків-партнерів та пройдіть кредитну оцінку.

Крок 3. Банк встановить остаточну відповідність підприємства та інвестиційного проєкту критеріям Програми і можливість отримання кредиту.

На що звертає увагу банк-партнер під час проведення остаточної оцінки підприємства для участі у Програмі

— банк звертає увагу на відповідність ММП та інвестиційного проєкту критеріям Програми.

— реалістичність бізнес-плану

— кредитоспроможність ММП (у рамках якого банк-партнер перевіряє його кредитну історію

— спроможність обслуговувати заборгованість за кредитним договором з урахуванням грошових потоків, що буде генерувати проєкт.

Як будуть надаватись кредитні кошти позичальнику

Позичальник не буде отримувати кредитні кошти за Програмою на свій рахунок, відкритий у банку-партнері:

Кредитні кошти, відповідно до умов Програми, будуть перераховуватись банком-партнером безпосередньо на рахунок Постачальника основних засобів або послуг, що будуть придбані в рамках реалізації інвестиційного проекту ММП.

Скільки кредитів і на яку суму я можу отримати протягом реалізації Програми

— Мікро- або мале підприємство може отримати декілька кредитів, але їх загальна сума не може перевищувати 1,5 млн грн.

— Дана вимога поширюється і на групу пов’язаних з підприємством контрагентів, які сумарно не можуть отримати кредитів на суму більше ніж 1,5 млн грн.

— Уряд України прагне забезпечити рівний та широкий доступ якомога більшої кількості мікро- та малих підприємств до державної підтримки.

Милованов також виокремив довгострокові та короткострокові цілі програми.

"Короткострокові цілі — перший рік:

— Додатково 50 тисяч кредитів як результат цієї програми.

— Приблизно 90 тисяч нових робочих місць.

— Отримаємо 2 млрд внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме сферу мікробізнесу.

— Зниження відсоткової ставки за кредитами з 18−40% (як зараз) до 17−12% уже в 2020 році", — пише Милованов.

Читайте також:

"Повертайся та залишайся": Зеленський обіцяє 5% кредити для бізнесу (ВІДЕО)

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

За словами Милованова, за 5 років, сума виданих кредитів по програмі "Доступні кредити 5-7-9%" становитиме 30 мільярдів гривень.

"Довгострокові цілі — 5 років:

— Завдяки програмі надійде 8 млрд внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме сферу мікробізнесу.

— Сума виданих у рамках програми кредитів складе 30 млрд грн", — заявив Милованов.

Нагадаємо: