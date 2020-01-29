Милованов пояснив, як отримати кредит малому бізнесу

У довгостроковій перспективі в українську економіку надійде 8 мільярдів внутрішніх інвестицій по програмі "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це розповів на своїй сторінці у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.
"Держава компенсує різницю між комерційною відсотковою ставкою та кінцевою ставкою для позичальника в рамках цієї програми. Учасникам, яким не вистачає застави для участі в програмі також надається можливість отримати кредитну гарантію (за додаткову оплату у розмірі 0,5% від вартості застави, якої бракує). Водночас, умови програми обмежують комерційну ставку на рівні не більше 22%", – написав міністр.
Умови програми вимагають від учасника внесення власного капіталу не менше 20% (для діючого бізнесу), 30% (для початківців), що забезпечує вищий відсоток успішності бізнесу.
Що потрібно зробити, аби взяти участь у програмі:
Крок 1. Перевірте себе на відповідність критеріям Програми. Для цього заповніть реєстраційну форму на сайті Програми або уточніть подробиці у відділенні банку-партнера.
Крок 2. У разі відповідності — подайте заявку на отримання кредиту до одного з банків-партнерів та пройдіть кредитну оцінку.
Крок 3. Банк встановить остаточну відповідність підприємства та інвестиційного проєкту критеріям Програми і можливість отримання кредиту.
На що звертає увагу банк-партнер під час проведення остаточної оцінки підприємства для участі у Програмі
— банк звертає увагу на відповідність ММП та інвестиційного проєкту критеріям Програми.
— реалістичність бізнес-плану
— кредитоспроможність ММП (у рамках якого банк-партнер перевіряє його кредитну історію
— спроможність обслуговувати заборгованість за кредитним договором з урахуванням грошових потоків, що буде генерувати проєкт.
Як будуть надаватись кредитні кошти позичальнику
Позичальник не буде отримувати кредитні кошти за Програмою на свій рахунок, відкритий у банку-партнері:
Кредитні кошти, відповідно до умов Програми, будуть перераховуватись банком-партнером безпосередньо на рахунок Постачальника основних засобів або послуг, що будуть придбані в рамках реалізації інвестиційного проекту ММП.
Скільки кредитів і на яку суму я можу отримати протягом реалізації Програми
— Мікро- або мале підприємство може отримати декілька кредитів, але їх загальна сума не може перевищувати 1,5 млн грн.
— Дана вимога поширюється і на групу пов’язаних з підприємством контрагентів, які сумарно не можуть отримати кредитів на суму більше ніж 1,5 млн грн.
— Уряд України прагне забезпечити рівний та широкий доступ якомога більшої кількості мікро- та малих підприємств до державної підтримки.
Милованов також виокремив довгострокові та короткострокові цілі програми.
"Короткострокові цілі — перший рік:
— Додатково 50 тисяч кредитів як результат цієї програми.
— Приблизно 90 тисяч нових робочих місць.
— Отримаємо 2 млрд внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме сферу мікробізнесу.
— Зниження відсоткової ставки за кредитами з 18−40% (як зараз) до 17−12% уже в 2020 році", — пише Милованов.
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За словами Милованова, за 5 років, сума виданих кредитів по програмі "Доступні кредити 5-7-9%" становитиме 30 мільярдів гривень.
"Довгострокові цілі — 5 років:
— Завдяки програмі надійде 8 млрд внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме сферу мікробізнесу.
— Сума виданих у рамках програми кредитів складе 30 млрд грн", — заявив Милованов.
Нагадаємо:
- 20 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала ініціативу направити 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні, а 21 січня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.
- За даними Офісу ефективного регулювання, в Україні малий і середній бізнес становить 99,98% від всіх підприємства країни за кількістю, 82% – за зайнятістю.
- Згідно із дослідженням НБУ, банки очікують рекордного зростання кредитування бізнесу і споживачів.
- Згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, в Україні 52% підприємців вважають, що кредитування — це досить дорого і складно.
- "ПриватБанк" приймає заявки на пільгові кредити для підприємців